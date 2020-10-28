Историк Тетекин объяснил, почему провалилась забастовка в Белоруссии

Забастовка в Белоруссии неизбежно должна была провалиться. Так считает доктор исторических наук Вячеслав Тетекин.
По его словам, в Белоруссии особого процветания нет, но скромный достаток есть у всех. В республике работают системы здравоохранения, образования, пенсионеры регулярно получают пенсию, есть относительно дешевые и качественные продукты собственного производства. Он также обратил внимание на больше количество действующих крупных промпредприятий в Белоруссии, рабочие которых, по идее, должны были бастовать.
«Причин для взрыва народного гнева там нет. И призыв к забастовке прозвучал из-за границы, от госпожи Тихановской», – сказал эксперт.
Он предположил, что есть очень грамотная рука, которая ею управляет.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бастующие рабочие финансируются из Польши и Литвы.
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