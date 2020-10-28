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Байден поддержал протестующих в Белоруссии

, 13:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Джо Байден

Байден поддержал протестующих в Белоруссии
Джо Байден во время дебатов с Трампом на фото globallookpress.com/ Kevin Dietsch - Pool via CNP

Кандидат в президенты США Джо Байден поклялся поддерживать протестующих в Белоруссии. Он обвинил Трампа в том, что тот не смог надавить на Лукашенко.

Джо Байден высказался по поводу митингов в Белоруссии. Кандидат на пост президента США поддержал протестующих. Правление действующего президента Александра Лукашенко назвал нелегитимным. В случае своей победы Байден пообещал значительно расширить санкции вместе с европейскими союзниками.

«Хотя президент Трамп отказывается выступать от их имени, я продолжаю стоять вместе с народом Беларуси и поддерживать его демократические устремления», — говорится в заявлении Байдена: «Я буду продолжать вместе со Светланой Тихановской и белорусским народом призывать к мирной передаче власти, освобождению всех политических заключенных, свободным и справедливым выборам, чтобы белорусский народ наконец смог реализовать демократические права, ради которых он так многим пожертвовал».

Сейчас Белоруссия живет под гнетом протестов. Они проходят преимущественно в Минске, как правило, на выходных.

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