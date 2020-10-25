В Минске готовят масштабную акцию протеста, в центр стягивают спецтехнику и силовиков

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25 октября 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: протестующие в Белоруссии, Ulf Mauder/dpa/globallookpress.com

В воскресенье, 25 октября, в центр Минска выдвинулись спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. Колонна в сопровождении ГАИ передвигалась по проспекту Независимости около 10.30.

Днем оппозиция планирует провести масштабную протестную акцию на площади Независимости вблизи Дома правительства Белоруссии. Именно туда ведет одноименный проспект. Силовики взяли под контроль площади в центре Минска.

Отмечается, что сегодня истекает срок ультиматума, который поставила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская действующему главе республики Александру Лукашенко. Среди требований - отставка президента, свобода политзаключенным и прекращение насилия. В понедельник оппозиция готова начать забастовки на промышленных предприятиях, если условия не будут выполнены.