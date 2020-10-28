ТГ-канал «Незыгарь»: Запад готовит провокацию против российской вакцины от COVID-19
28 октября 2020, 12:24[ «Аргументы Недели» ]
Запад готовит провокацию против разработанной российскими специалистами вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад в интернете.
Как пишет Telegram-канал «Незыгарь», предполагается, что информационный вброс, касающийся вакцины, будет осуществлен в конце декабря - начале января. На препарат из РФ могут возложить ответственность за внезапную смерть ребенка или кого-либо из зарубежных пророссийских предпринимателей. В процитированном посте отмечается, что другой сценарий провокации предполагает «обнаружение» сильного негативного побочного эффекта вакцины.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что запрещенный в России Меджлис заявил о «катастрофической» ситуации с коронавирусом, которая якобы сложилась в Крыму.
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