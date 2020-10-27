Запрещенный в РФ Меджлис заявил о «катастрофической» ситуации с коронавирусом в Крыму

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27 октября 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Медики, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Крыму якобы сложилась «катастрофическая» обстановка с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление сделал Меджлис крымскотатарского народа (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации).

Согласно утверждению, которое содержится в заявлении, подписанном главой Мелжлиса Рефатом Чубаровым, суточный прирост зараженных на полуострове якобы уже давно преодолел уровень, при котором учреждения здравоохранения могут справиться с ситуацией. Чубаров призвал представителей ОБСЕ и ООН посетить регион, чтобы оценить сложившуюся там обстановку.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский портал Sohu выступил с прогнозом, согласно которому Киев может потерять контроль над Украиной, если нападет на Крым.