Запрещенный в РФ Меджлис заявил о «катастрофической» ситуации с коронавирусом в Крыму

В Крыму якобы сложилась «катастрофическая» обстановка с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление сделал Меджлис крымскотатарского народа (экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации).
Согласно утверждению, которое содержится в заявлении, подписанном главой Мелжлиса Рефатом Чубаровым, суточный прирост зараженных на полуострове якобы уже давно преодолел уровень, при котором учреждения здравоохранения могут справиться с ситуацией. Чубаров призвал представителей ОБСЕ и ООН посетить регион, чтобы оценить сложившуюся там обстановку.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский портал Sohu выступил с прогнозом, согласно которому Киев может потерять контроль над Украиной, если нападет на Крым.
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