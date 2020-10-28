Замглавы офиса президента Украины Юлия Ковалив заразилась коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

28 октября 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Ковалив. Фото: Facebook Юлии Ковалив

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив сообщила на своей странице в Facebook о заболевании коронавирусом.

Она добавила, что никому из членов семьи госпитализация пока не потребовалась, все они чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

На Украине коронавирусом переболели экс-президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, супруга действующего президента Елена Зеленская, ряд политиков и депутатов, а также мэр Киева Виталий Кличко.