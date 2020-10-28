Замглавы офиса президента Украины Юлия Ковалив заразилась коронавирусом
28 октября 2020, 10:18[ «Аргументы Недели» ]
Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив сообщила на своей странице в Facebook о заболевании коронавирусом.
Она добавила, что никому из членов семьи госпитализация пока не потребовалась, все они чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.
На Украине коронавирусом переболели экс-президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, супруга действующего президента Елена Зеленская, ряд политиков и депутатов, а также мэр Киева Виталий Кличко.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.