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Замглавы офиса президента Украины Юлия Ковалив заразилась коронавирусом

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Замглавы офиса президента Украины Юлия Ковалив заразилась коронавирусом
Юлия Ковалив. Фото: Facebook Юлии Ковалив

Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив сообщила на своей странице в Facebook о заболевании коронавирусом.

Она добавила, что никому из членов семьи госпитализация пока не потребовалась, все они чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

На Украине коронавирусом переболели экс-президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, супруга действующего президента Елена Зеленская, ряд политиков и депутатов, а также мэр Киева Виталий Кличко.

ДВа

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