Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом

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24 октября 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

Виталий Кличко, фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о состоянии своего здоровья в Telegram. Глава столицы Украины заразился COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном формате.

Чувствует он себя хорошо. "Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент", - написал Кличко. Он отметил, что его работа связана с общением с большим количеством людей, он бывал с проверкой и в инфекционных гостиницах.

Киевский градоначальник обратился к украинцам и попросил их беречь себя в условиях пандемии.

На Украине антирекорд по коронавирусу обновился второй день подряд.