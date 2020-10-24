Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о состоянии своего здоровья в Telegram. Глава столицы Украины заразился COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном формате.
Чувствует он себя хорошо. "Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент", - написал Кличко. Он отметил, что его работа связана с общением с большим количеством людей, он бывал с проверкой и в инфекционных гостиницах.
Киевский градоначальник обратился к украинцам и попросил их беречь себя в условиях пандемии.
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