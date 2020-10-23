На Украине антирекорд по коронавирусу обновился второй день подряд

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23 октября 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Скорая помощь Фото: pixabay.com

По состоянию на 23 октября за минувшие сутки на Украине зафиксировано 7517 новых случаев заражения коронавирусом.

По данным Совета национальной безопасности и обороны, эта цифра является новым абсолютным антирекордом за всю историю эпидемии на Украине, который обновляется второй день подряд. Общее количество заболевших в стране приближается к 323 тысячам человек.

Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области, в Киеве, а также в Одесской области и Хмельницкой областях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором в стране введут жесткий карантин.