Зеленский назвал условие, при котором на Украине введут жесткий карантин
19 октября 2020, 22:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что критическая для медицинской системы страны ситуация наступит при 9,5 тысячи инфицированных коронавирусом ежесуточно.
Он отметил, что если количество заражений вирусом превысит эту цифру, то власти будут вынуждены ввести жесткий карантин, причем, такая мера, по его словам, наверняка приведет к остановке экономики.
С начала пандемии на Украине было выявлено более 312 тысяч случаев коронавируса. Больше всего зараженных оказалось в Киеве, Харьковской и Львовской областях. Сейчас суточная заболеваемость в стране держится на уровне 5-6 тысяч случаев.
Ранее сообщалось, что Минздрав Украины не исключил возможность закупки вакцины от COVID-19 в России.
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