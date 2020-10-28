Сайт Avia.pro: к берегам Великобритании подошли три российские атомные подлодки
28 октября 2020, 10:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
К берегам Великобритании подошли три атомных подводных лодки, входящие в состав военного флота Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад специалисты заметили возле побережья Соединенного Королевства малозаметные субмарины, которые, согласно классификации Североатлантического альянса, относятся к классу «Акула». Данные лодки обладают боевыми возможностями, позволяющими уничтожить Великобританию за несколько минут, отмечается в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание The National Interest предупредило, что Соединенные Штаты могут попасть в ядерную ловушку России из-за нового Договора СНВ.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.