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Сайт Avia.pro: к берегам Великобритании подошли три российские атомные подлодки

, 10:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: к берегам Великобритании подошли три российские атомные подлодки
Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

К берегам Великобритании подошли три атомных подводных лодки, входящие в состав военного флота Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад специалисты заметили возле побережья Соединенного Королевства малозаметные субмарины, которые, согласно классификации Североатлантического альянса, относятся к классу «Акула». Данные лодки обладают боевыми возможностями, позволяющими уничтожить Великобританию за несколько минут, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание The National Interest предупредило, что Соединенные Штаты могут попасть в ядерную ловушку России из-за нового Договора СНВ.

ДЦ

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