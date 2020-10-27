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National Interest: США могут попасть в ядерную ловушку России из-за нового Договора СНВ

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

National Interest: США могут попасть в ядерную ловушку России из-за нового Договора СНВ
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут попасть в ядерную ловушку России из-за нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американской прессы.

Журнал The National Interest пишет, что Москва готова к очередному сокращению своих ядерных боеголовок, так как разрабатывает оружие, которое не подпадает под действие Договора СНВ. Среди таких систем подводный беспилотник «Посейдон», способный спровоцировать радиоактивное цунами у побережья противника.

Если Вашингтон согласится на продление договора, американская сторона может попасть в ядерную ловушку России. Последняя, в отличие от США, уже вывела свое оружие массового уничтожения на новый уровень. В этих условиях ядерная заморозка для Штатов будет иметь негативные последствия, отмечается в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее во вторник, китайское издание Sohu проинформировало, что американские самолеты F-22 не смогли отогнать российские ракетоносцы Ту-95МС от Аляски.

ДЦ

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