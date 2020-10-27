Sohu: американские F-22 не смогли отогнать российские ракетоносцы Ту-95МС от Аляски
27 октября 2020, 12:14[ «Аргументы Недели» ]
Истребители Соединенных Штатов F-22 потерпели фиаско, не сумев отогнать российские ракетоносцы Ту-95МС от Аляски. Об этом рассказывается в публикации, появившейся на страницах китайских СМИ.
О произошедшем некоторое время назад случае написало издание Sohu. В процитированном материале говорится, что американское командование направило F-22 на перехват, заметив авиационную группу РФ неподалеку от Аляски. Истребители несколько раз приближались к находившимся в нейтральных водах Ту-95МС, намекая на необходимость смены курса, однако российские бомбардировщики этого не сделали. В итоге пилотам США пришлось сдаться.
Полет Ту-95МС продолжался свыше двенадцати часов, отмечает китайский портал.
Ранее сегодня сообщалось, что отечественный эксперт Виктор Баранец озвучил точку зрения, согласно которой президент РФ Владимир Путин загнал Вашингтон в угол своим заявлением, касающимся ракеты 9М729.
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