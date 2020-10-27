Sohu: американские F-22 не смогли отогнать российские ракетоносцы Ту-95МС от Аляски

Аргументы Недели → В мире 13+

27 октября 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Истребитель, Airman 1st Class Jessi Monte / globallookpress.com

Истребители Соединенных Штатов F-22 потерпели фиаско, не сумев отогнать российские ракетоносцы Ту-95МС от Аляски. Об этом рассказывается в публикации, появившейся на страницах китайских СМИ.

О произошедшем некоторое время назад случае написало издание Sohu. В процитированном материале говорится, что американское командование направило F-22 на перехват, заметив авиационную группу РФ неподалеку от Аляски. Истребители несколько раз приближались к находившимся в нейтральных водах Ту-95МС, намекая на необходимость смены курса, однако российские бомбардировщики этого не сделали. В итоге пилотам США пришлось сдаться.

Полет Ту-95МС продолжался свыше двенадцати часов, отмечает китайский портал.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный эксперт Виктор Баранец озвучил точку зрения, согласно которой президент РФ Владимир Путин загнал Вашингтон в угол своим заявлением, касающимся ракеты 9М729.