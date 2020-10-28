Додон заявил, что в Молдавии не собираются вводить новые ограничения

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28 октября 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в стране сложилась непростая эпидемиологическая ситуация, власти не намерены вводить новые ограничения.

Молдавский лидер связывает такое решение с тем, что удалось стабилизировать прирост заболевших COVID-19, и «система здравоохранения справляется».

«Мы принципиально приняли решение с коллегами из правительства, что не будем вводить какие-то дополнительные ограничения ни для кого», – отметил Додон.

Он напомнил, что сейчас в молдавских школах каникулы, после которых учащиеся вернуться в классы.

Ранее сообщалось, что Додон пообещал вернуть в Молдавию русский язык и российское телевидение.