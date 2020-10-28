ВОЗ зафиксировала рекордный недельный рост заболеваний коронавирусом
28 октября 2020, 08:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: Коммерсант
Число заразившихся коронавирусом с 19 по 25 октября стало самым высоким за все время пандемии – было выявлено более 2,8 млн новых случаев. За этот же период времени скончались почти 40 тысяч человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В сообщении организации говорится, что по состоянию на 25 октября поступили сообщения о более 42 млн заболевших и 1,1 млн умерших. В том числе за последнюю неделю было зарегистрировано более 2,8 млн новых случаев заболевания.
В настоящее время на планете зарегистрировано более 43,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн. Первое место по числу заболевших занимают США (8,7 млн), второе Индия (7,9 млн), Бразилия (5,4 млн), Россия находится на четвертом месте (1,5 млн).
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заражение возможно даже после вакцинации.
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