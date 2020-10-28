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Депутат Рады Кузьмин обвинил Зеленского во вранье

, 07:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Депутат Рады Кузьмин обвинил Зеленского во вранье
Фото: Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk /globallookpress.com

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что первостепенной задачей для него является «мир на Донбассе». По его словам, глава государства «врет».

«Это вранье все. Президент Зеленский врет. Ему мир не нужен», - высказал он.

Кузьмин отметил, что пока мира на востоке Украины нет, и глава государства не делает никаких шагов для урегулирования ситуации в Донбассе. Он добавил, что в отличие от Заленсного, его однопартиец Виктор Медведчук делает «очень многое для восстановления мира».

Ранее украинский политик Андрей Лесик заявил, что Зеленский «сдал национальные интересы с потрохами».

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