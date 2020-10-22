Украинский политик Андрей Лесик раскритиковал президентство Зеленского: «Сдал национальные интересы с потрохами»
22 октября 2020, 07:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Лесик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский развивает курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО и других планов на посту главы государства у него нет.
«Прекрасно понимаю, всё что он [Владимир Зеленский] смог сделать за этот год, он уже сделал - сдал национальные интересы с потрохам», - высказал он.
Лесик раскритиковал политику украинского лидера на Донбассе, отметив, что действия киевских властей напоминают «хождением по кругу». Кроме того, он в целом не доволен результатами работы Зеленского на посту президента.
Ранее украинцы раскритиковали пародию юмориста Максима Галкина на «пять важных вопросов» Зеленского.
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