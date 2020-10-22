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Украинский политик Андрей Лесик раскритиковал президентство Зеленского: «Сдал национальные интересы с потрохами»

, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Украинский политик Андрей Лесик раскритиковал президентство Зеленского: «Сдал национальные интересы с потрохами»
Фото: Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk /globallookpress.com

Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Лесик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский развивает курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО и других планов на посту главы государства у него нет.

«Прекрасно понимаю, всё что он [Владимир Зеленский] смог сделать за этот год, он уже сделал - сдал национальные интересы с потрохам», - высказал он.

Лесик раскритиковал политику украинского лидера на Донбассе, отметив, что действия киевских властей напоминают «хождением по кругу». Кроме того, он в целом не доволен результатами работы Зеленского на посту президента.

Ранее украинцы раскритиковали пародию юмориста Максима Галкина на «пять важных вопросов» Зеленского. 

БА

В мире

Украинский политик Андрей Лесик раскритиковал президентство Зеленского: «Сдал национальные интересы с потрохами»

На Украине уличили Зеленского в предательстве страны: «Сдал национальные интересы с потрохами»

Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Лесик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский развивает курс на вступление страны в Евросоюз и НАТО и других планов на посту главы государства у него нет.

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