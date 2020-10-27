В Абхазии не оценили желание Зурабишвили сохранить абхазский язык в границах Грузии
27 октября 2020, 21:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
МИД Абхазии ответил на обращение президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала защиту абхазского языка «нашим общим долгом».
В Сухуме, что Зурабишвили рассматривает «какую-то возможность обеспечить защиту абхазского языка без существования абхазского государства». По ее мнению, сохранить родной язык лучше всего можно без всякой государственности, отмечает МИД Абхазии.
«Народ Абхазии не видит своего будущего в качестве автономной единицы в рамках грузинского государства», – говорится в заявлении МИД Абхазии.
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