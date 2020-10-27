Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Абхазии не оценили желание Зурабишвили сохранить абхазский язык в границах Грузии

, 21:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Абхазии не оценили желание Зурабишвили сохранить абхазский язык в границах Грузии
Флаг Абхазии. Фото: pixabay.com

МИД Абхазии ответил на обращение президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала защиту абхазского языка «нашим общим долгом».

В Сухуме, что Зурабишвили рассматривает «какую-то возможность обеспечить защиту абхазского языка без существования абхазского государства». По ее мнению, сохранить родной язык лучше всего можно без всякой государственности, отмечает МИД Абхазии.

«Народ Абхазии не видит своего будущего в качестве автономной единицы в рамках грузинского государства», – говорится в заявлении МИД Абхазии.

ДВа

Армия

Азербайджанские военные обстреливают территорию Армении

Азербайджанские военные обстреливают территорию Армении

В Баку считают, что азербайджанские Вооруженные силы вправе наносить удары по угрожающим его территориальной целостности военным объектам, вне зависимости от их местонахождения. 27 октября было сделано совместное заявление Министерства обороны (МО) и Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью