В Абхазии не оценили желание Зурабишвили сохранить абхазский язык в границах Грузии

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27 октября 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Флаг Абхазии. Фото: pixabay.com

МИД Абхазии ответил на обращение президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала защиту абхазского языка «нашим общим долгом».

В Сухуме, что Зурабишвили рассматривает «какую-то возможность обеспечить защиту абхазского языка без существования абхазского государства». По ее мнению, сохранить родной язык лучше всего можно без всякой государственности, отмечает МИД Абхазии.

«Народ Абхазии не видит своего будущего в качестве автономной единицы в рамках грузинского государства», – говорится в заявлении МИД Абхазии.