В Британии за сутки выявили 22 885 случаев заражения COVID-19
27 октября 2020, 20:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
В Великобритании количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки увеличилось на 22 885. Соответствующую информацию предоставили в правительстве страны.
Согласно последним данным, с начала пандемии общее количество заболевших на территории Соединенного Королевства достигло 917 575.
Ранее стало известно, что британское правительство намерено выделить более 30 миллионов фунтов стерлингов на испытания вакцины против коронавирусной инфекции. В рамках эксперимента здоровые молодые добровольцы будут специально заражаться COVID-19.
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