Великобритания выделит 30 миллионов фунтов стерлингов на испытания вакцины

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20 октября 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Британское правительство намерено выделить больше 30 миллионов фунтов стерлингов. Деньги пойдут на испытания вакцины.

На испытания вакцины официальный Лондон выделит 33,6 миллионов. Это необходимо для ускорения создания вакцины от коронавируса. В ходе исследований здоровые молодые добровольцы будут специально заражаться коронавирусом. Работу будут проводить Имперский колледж Лондона, компания лабораторных и пробных услуг, а также Королевский фонд свободного Лондона.

«Эксперименты быстро улучшат понимание Covid-19 и вызывающего его вируса Sars-CoV2, а также ускорят разработку потенциальных новых методов лечения и вакцин», — заявил ученый из команды императорского колледжа Крис Чиу.

Исследования должны быть утверждены британским регулятором, а также комитетом по этике. Первые результаты ожидаются в мае 2021 года.