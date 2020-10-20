Великобритания выделит 30 миллионов фунтов стерлингов на испытания вакцины
20 октября 2020, 16:37[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Британское правительство намерено выделить больше 30 миллионов фунтов стерлингов. Деньги пойдут на испытания вакцины.
На испытания вакцины официальный Лондон выделит 33,6 миллионов. Это необходимо для ускорения создания вакцины от коронавируса. В ходе исследований здоровые молодые добровольцы будут специально заражаться коронавирусом. Работу будут проводить Имперский колледж Лондона, компания лабораторных и пробных услуг, а также Королевский фонд свободного Лондона.
«Эксперименты быстро улучшат понимание Covid-19 и вызывающего его вируса Sars-CoV2, а также ускорят разработку потенциальных новых методов лечения и вакцин», — заявил ученый из команды императорского колледжа Крис Чиу.
Исследования должны быть утверждены британским регулятором, а также комитетом по этике. Первые результаты ожидаются в мае 2021 года.
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