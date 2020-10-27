Полиция Парижа не нашла бомбу у Триумфальной арки

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27 октября 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудник парижской полиции, Panoramic/Keystone Press Agency

Сотрудники парижской полиции не нашли подозрительных предметов у Триумфальной арки. Ранее сегодня возле монумента была проведена эвакуация из-за поступившего сообщения о якобы заложенной бомбе.

Согласно последней информации, правоохранители тщательно осмотрели место, где якобы находилось взрывное устройство, но не нашли ничего подозрительного.

Данных о том, кто именно сообщил о бомбе, заложенной у Триумфальной арки в центре столицы Франции, к настоящему моменту не поступало. Сейчас сотрудники полиции Парижа устанавливают личность "информатора" и его мотивы.