Полиция Парижа не нашла бомбу у Триумфальной арки

27 октября 2020, 20:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Сотрудники парижской полиции не нашли подозрительных предметов у Триумфальной арки. Ранее сегодня возле монумента была проведена эвакуация из-за поступившего сообщения о якобы заложенной бомбе.
Согласно последней информации, правоохранители тщательно осмотрели место, где якобы находилось взрывное устройство, но не нашли ничего подозрительного.
Данных о том, кто именно сообщил о бомбе, заложенной у Триумфальной арки в центре столицы Франции, к настоящему моменту не поступало. Сейчас сотрудники полиции Парижа устанавливают личность "информатора" и его мотивы.
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