Зона вокруг Триумфальной арки в Париже эвакуирована после сообщения о заложенной бомбе

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27 октября 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Триумфальная арка, pixabay.com

Вечером во вторник, 27 октября, зону вокруг Триумфальной арки в центре Парижа эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент проводят проверку.

Представитель пресс-службы парижской полиции уточнил, что правоохранители уже прибыли на место, где якобы находится взрывное устройство, чтобы "снять все сомнения". Подчеркивается также, что вокруг Триумфальной арки был оперативно установлен периметр безопасности.

Сейчас устанавливается, кто распространил информацию о заложенной в центре Парижа бомбе.