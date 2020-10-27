Четыре турецкие партии выступили с совместным заявлением против Эммануэля Макрона
27 октября 2020, 19:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Четыре парламентские партии Турции во вторник, 27 октября, выступили с совместным заявлением против главы Франции Эммануэля Макрона и раскритиковали позицию политика по отношению к исламу.
Известно, что заявление, о котором идет речь, подписали главы фракций правящей Партии справедливости и развития, националистической Партии национального движения, а также оппозиционных Народной-республиканской и Хорошей партий.
По их мнению, в последнее время в словах президента Франции Эммануэля Макрона слышна "болезненная риторика". Они считают заявления французского лидера об исламе и карикатурах на пророка Мухаммеда "подстрекающими и неуважительными" по отношению к мусульманам. Четыре парламентские партии призвали политиков, мыслителей и общественных деятелей Запада "проявить здравомыслие" на фоне подобных "уродливых взглядов".
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