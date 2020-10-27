Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Иранская газета опубликовала карикатуру на Эммануэля Макрона в образе дьявола

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ватане Эмруз

Иранская газета опубликовала карикатуру на Эммануэля Макрона в образе дьявола
президент Франции Эммануэль Макрон, Xinhua

Иранская газета "Ватане Эмруз" ("Родина сегодня") в новом выпуске изобразила главу Франции Эммануэля Макрона в образе дьявола. Это случилось после того, как он поддержал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Отмечается, что карикатура на французского президента была опубликована на одной из страниц газеты с заголовком "Парижский иблис (дьявол)". На рисунке у Эммануэля Макрона красное лицо, заостренные скулы и уши, злой взгляд, а также заметны клыки.

Уточняется, что выпуск доступен не только в онлайн-формате, но и в печатной версии.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил, что во Франции существует свобода богохульствовать. После жестокого убийства учителя истории Самюэля Пати, который демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон также заявил, что в стране не откажутся от публикации сатирических рисунков.

ЕТ

В мире

Турецкий профессор Салих Йылмаз: Россия не попалась в «ловушку Пашиняна» в Карабахе

Турецкий профессор Салих Йылмаз: Россия не попалась в «ловушку Пашиняна» в Карабахе

Армянский премьер Никол Пашинян хотел втянуть Российскую Федерацию в вооруженный конфликт в Карабахе, однако этот план потерпел неудачу. Соответствующую точку зрения высказал Салих Йылмаз, профессор из Турции.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью