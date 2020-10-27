Иранская газета опубликовала карикатуру на Эммануэля Макрона в образе дьявола

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27 октября 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ватане Эмруз

президент Франции Эммануэль Макрон, Xinhua

Иранская газета "Ватане Эмруз" ("Родина сегодня") в новом выпуске изобразила главу Франции Эммануэля Макрона в образе дьявола. Это случилось после того, как он поддержал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Отмечается, что карикатура на французского президента была опубликована на одной из страниц газеты с заголовком "Парижский иблис (дьявол)". На рисунке у Эммануэля Макрона красное лицо, заостренные скулы и уши, злой взгляд, а также заметны клыки.

Уточняется, что выпуск доступен не только в онлайн-формате, но и в печатной версии.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил, что во Франции существует свобода богохульствовать. После жестокого убийства учителя истории Самюэля Пати, который демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон также заявил, что в стране не откажутся от публикации сатирических рисунков.