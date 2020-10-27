Эксперт Жак Сапир считает, что Турция проиграет от бойкота французской продукции

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27 октября 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Решение о бойкоте французской продукции, к которому призвал президент Турции Тайип Эрдоган, может оказаться катастрофическим для турецкой экономики в случае введения ответных мер.

Так считает директор по исследованиям французской Высшей школы социальных наук Жак Сапир. Он отметил, что товарооборот между Францией и Турцией в прошлом году был рекордно высоким и составил 14,7 млрд евро. По его словам, Турция, которая находится в сложной экономической ситуации, будет потенциально очень уязвима, будучи, в первую очередь, продавцом, а не покупателем на фоне ответных мер со стороны Франции.

Сапир также отметил, что решение о бойкоте французских товаров будет трудно реализовать, поскольку некоторые из этих товаров имеют ключевое значение для экономики Турции. Бойкот может коснуться легко заменяемых товаров – это духи, косметика, чистящие средства, которые составляют лишь 2,6% французского экспорта в Турцию.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган призвал граждан страны отказаться от покупок произведенных во Франции товаров.