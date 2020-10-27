Эрдоган заявил в прокуратуру на ультраправого политика Герта Вилдерса

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27 октября 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в прокуратуру страны с запросом о возбуждении уголовного дела против нидерландского ультраправого политика Герта Вилдерса.

Турецкий лидер обвиняет главу Партии свободы Нидерландов в том, что тот оскорбил его в социальных сетях.

Вилдерс разместил на своем аккаунте изображение тонущего корабля с турецким флагом и подписал: «До свидания, Эрдоган. Выкиньте Турцию из НАТО».

Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать французские товары.