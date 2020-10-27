В МИД Великобритании обвинили в провале ДРСМД Россию

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27 октября 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лондон, pixabay.com

Официальный представитель МИД Великобритании во вторник заявил, что провал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал прямым следствием нарушения его российской стороной.

В британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что провал ДРСМД – это результат нарушения его Москвой. В МИД Великобритании также отметили, что Лондон предан задачам международного контроля за вооружениями, разоружения, а также нераспространения ядерного оружия и хочет, чтобы Россия показала аналогичное стремление.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на фоне выхода Соединенных Штатов Америки из ДРСМД заявил, что Москва готова не осуществлять развертывание на европейской части России ракет 9М729, однако лишь при условии встречных шагов со стороны Североатлантического альянса.

Отметим также, что в прошлом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив в его нарушении России. Москва категорически отвергла эти обвинения.