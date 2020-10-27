Бельгия является страной с самым высоким уровнем заболевания COVID-19 в Евросоюзе
27 октября 2020, 16:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) во вторник, 27 октября, заявил, что Бельгия стала страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Евросоюзе.
Согласно последней информации, на территории Бельгии за минувшие две недели выявили более 1 390 случаев заражения коронавирусной инфекцией на сто тысяч человек населения. На втором месте находится Чехия с показателем около 1 380 случаев, на третьем оказался Люксембург (760 случаев), на четвертом и пятом местах – Словения и Нидерланды соответственно.
Отмечается также, что Чехия считается страной с наиболее высоким уровнем смертности от COVID-19 – 12,3 случая на сто тысяч населения. Бельгия по данному показателю находится на втором месте – 5,8 случая.
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