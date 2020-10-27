Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Бельгия является страной с самым высоким уровнем заболевания COVID-19 в Евросоюзе

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Бельгия является страной с самым высоким уровнем заболевания COVID-19 в Евросоюзе
Брюссель, pixabay.com

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) во вторник, 27 октября, заявил, что Бельгия стала страной с самым высоким уровнем распространения коронавируса в Евросоюзе.

Согласно последней информации, на территории Бельгии за минувшие две недели выявили более 1 390 случаев заражения коронавирусной инфекцией на сто тысяч человек населения. На втором месте находится Чехия с показателем около 1 380 случаев, на третьем оказался Люксембург (760 случаев), на четвертом и пятом местах – Словения и Нидерланды соответственно.

Отмечается также, что Чехия считается страной с наиболее высоким уровнем смертности от COVID-19 – 12,3 случая на сто тысяч населения. Бельгия по данному показателю находится на втором месте – 5,8 случая.

ЕТ

В мире

Турецкий профессор Салих Йылмаз: Россия не попалась в «ловушку Пашиняна» в Карабахе

Турецкий профессор Салих Йылмаз: Россия не попалась в «ловушку Пашиняна» в Карабахе

Армянский премьер Никол Пашинян хотел втянуть Российскую Федерацию в вооруженный конфликт в Карабахе, однако этот план потерпел неудачу. Соответствующую точку зрения высказал Салих Йылмаз, профессор из Турции.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью