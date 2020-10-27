Трамп призвал проголосовавших за Байдена американцев поменять свое мнение

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27 октября 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

президент США Дональд Трамп, Lev Radin/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 27 октября, призвал американцев, отдавших голос за его оппонента Джо Байдена в рамках досрочного голосования, изменить свое мнение.

По словам Трампа, после вторых дебатов многие в поиске Google задавали вопрос, может ли гражданин США изменить свое мнение и отдать голос за действующего президента, а не за Джо Байдена. Лидер страны заявил, что в большинстве американских штатов это можно осуществить. "Сделайте это. Самые важные выборы в вашей жизни!" – подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, выборы в Соединенных Штатах Америки должны состояться 3 ноября, но досрочное голосование уже идет.