Сложный выбор: Трамп потерял часть своего электората из-за стиля поведения, а Байден слишком серый для должности главы государства

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26 октября 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

С приходом Дональда Трампа экономическое положение США значительно улучшилось, считает журналист-международник Михаил Таратута. Многие приписывают данные заслуги предыдущему президенту, но изменения начались именно при действующем главе Белого Дома.



Для избирателей решающим фактором являются именно экономические показатели. Однако Трамп потерял часть своего электората из-за стиля поведения. Манеры общения, резкие высказывания не соответствуют президентскому облику. В частности, женские симпатии теперь адресованы в большей степени сопернику - Байдену. По заявлениям социологов, Трамп проигрывает ему порядка 8% голосов. Отрыв относительно небольшой, но его нужно преодолеть, чтобы стать президентом.



Фигура Байдена является слишком серой для должности главы государства. Ситуацию перед выборами ухудшили коррупционные разоблачения членов семьи Байдена. Главный кандидат от демократов находится в политике уже на протяжении полувека и за этот период не достиг никаких существенных результатов. Экс-министр обороты Роберт Гейтс говорит, что Байден совершал ошибки во всех принципиальных вопросах внешней политики. Однако Байден на сегодняшний день - единственный и лучший кандидат от Демократической партии, которая в последнее время не может прийти к единому мнению по многим важным политическим и экономическим вопросам.



