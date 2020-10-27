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Итальянский сенатор призвал Евросоюз отменить антироссийские санкции

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Итальянский сенатор призвал Евросоюз отменить антироссийские санкции
флаг Италии, pixabay.com

Член комитета сената Италии по международным делам и вопросам миграции Джанлука Феррара во вторник призвал Европейский Союз отменить экономические ограничения, введенные ранее против России.

Джанлука Феррара отметил, что Россия является очень важной страной для Италии в торгово-экономическом плане, поскольку "всегда притягивала" итальянские компании, работающие на рынке РФ.

Сенатор также заявил, что его страна продолжает призывать Евросоюз к отмене антироссийских санкций, которые, по его словам, незаслуженно наказывают малые и средние предприятия Италии, являющиеся основой экономики страны.

ЕТ

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