Итальянский сенатор призвал Евросоюз отменить антироссийские санкции
27 октября 2020, 15:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Член комитета сената Италии по международным делам и вопросам миграции Джанлука Феррара во вторник призвал Европейский Союз отменить экономические ограничения, введенные ранее против России.
Джанлука Феррара отметил, что Россия является очень важной страной для Италии в торгово-экономическом плане, поскольку "всегда притягивала" итальянские компании, работающие на рынке РФ.
Сенатор также заявил, что его страна продолжает призывать Евросоюз к отмене антироссийских санкций, которые, по его словам, незаслуженно наказывают малые и средние предприятия Италии, являющиеся основой экономики страны.
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