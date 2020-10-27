Премьер Болгарии заразился коронавирусом

Глава болгарского кабмина Бойко Борисов проходит лечение. У него выявлен коронавирус. Политик заявил, что продолжает работать. Но делает это из дома.
Премьер-министр Болгарии чувствует общее недомогание. Но это не мешает ему выполнять свои обязанности. Бойко Борисов заразился коронавирусом. И теперь рассказал о том, как проходит лечение.
«Ко мне относятся как к каждому болгарскому гражданину, которому назначили домашнее лечение его личный врач», — написал премьер-министр Болгарии: «Мое общее состояние не мешает мне продолжать выполнять свои обязанности. Уверен, что наше общество во главе с нашими врачами, которые являются одними из лучших в мире, пройдет этот процесс. Соблюдайте меры и будьте осторожны!»
Коронавирус у болгарского премьера был выявлен после того, как он ушел на самоизоляцию. Это произошло из-за встречи с замглавы местного минрегионразвития и благоустройства. Медики диагностировали у чиновника коронавирус.
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