В Германии ждут большую вспышку коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

27 октября 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Ангела Меркель на фото globallookpress.com/ Markus Schreiber

Немецкие власти предупреждают о грядущей вспышке коронавируса. Заявляется, что это произойдет в ближайшее время.

Число новых случаев заражения за сутки в Германии может вырости до 20 тысяч. Рост ожидается в течение нескольких дней.

«Мы имеем дело с экспоненциальным ростом», — заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер: «Германия борется с более быстрым подъемом заболеваемости коронавирусом, чем ожидалось ранее».

В сентябре рост суточных заболеваний в Германии анонсировала Ангела Меркель. По словам федерального канцлера, медики ожидали увеличение показателя до 19 200. Такой расклад ожидался к Рождеству.

Германия переживает вторую волну пандемии. Накануне врачи диагностировали 12 621 новых случаев заражения коронавирусом.