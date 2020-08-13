Германию накрывает вторая волна коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 августа 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Большая часть жителей Германии считает, что государство уже осенью столкнётся со второй волной COVID-19. Медики призывают людей готовиться к новому витку пандемии.



За сутки в стране регистрируется более 1200 случаев заражений. Общее количество заболевших превысило 200 тысяч человек. Несмотря на то, что система здравоохранения подготовлена к критической ситуации, важно избежать её обострений.



Весной Германия вошла в список лидеров по количеству заболевших вирусом, однако смертность оставалась на относительно низком уровне. Главным фактором сдерживания пандемии стало раннее тестирование. Услуга была доступна во всех городах и посёлках. Это позволило правительству отказаться от введения жёстких мер. Граждане строго соблюдают санитарные нормы и требования.



В стране ещё нет ни одной зарегистрированной вакцины. Ожидается, что она будет готова только к концу текущего года. Над её созданием работают сразу несколько крупных исследовательских центров.



Применять российскую вакцину немцы пока не собираются. В Министерстве здравоохранения России сообщили, что отправка препарата в Европу требует дополнительных процедур. А министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что российская вакцина не прошла должных испытаний и о ней мало что известно.



