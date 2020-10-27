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Китай вводит санкции против США

, 14:32 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Китай вводит санкции против США
Си Цзиньпин на фото globallookpress.com/ Li Xiang

Крупнейшие американские оборонные компании попадают в санкционный список Китая. Такой стала реакция официального Пекина на продажу оружия Тайваню.

В китайский санкционный список вошли Lockheed Martin, Boeing Defense, Space & Security и Raytheon. Кроме того, санкции коснулись американских чиновников, которые участвовали в продаже оружия.

«Китай вводит санкции против нескольких крупных оборонных компаний», — заявило минобороны Китая: «Санкциям будут подвержены американские физические и юридические лица, сыгравшие вопиющую роль в сделке. Это сделано в отместку за многомиллиардные продажи американского оружия Тайваню».

Накануне Министерство иностранных дел Тайваня подтвердило покупку системы береговой обороны «Гарпун». Подобные сделки Соединенные Штаты разрешают себе в соответствии с законом от 1979 года. Он определяет отношения между США и Тайванем.

Китай на эти отношения реагирует очень остро. Пекин остро реагирует на все происходящее на Тайване. Остров считает себя независимым. В свою очередь китайские власти не исключают силовое возвращение контроля над Тайванем.

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