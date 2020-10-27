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Командующий армией обороны Нагорного Карабаха ушел в отставку из-за ранения

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Командующий армией обороны Нагорного Карабаха ушел в отставку из-за ранения
Джалал Арутюнян, фото: armenianreport.com

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян во вторник, 27 октября, сообщил, что освободил от должности главу Минобороны Джалала Арутюняна, который получил ранение в ходе боев.

Новый командующий - генерал-майор Микаел Арзуманян, он уже получил звание генерал-лейтенанта.

"Решение об освобождении Джалала Арутюняна является вынужденным, обусловленным ранением, полученным на днях на боевой позиции", — написал Араик Арутюнян в Facebook.

Политолог Шатров предложил условие успешного перемирия в Нагорном Карабахе.

НС

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