Командующий армией обороны Нагорного Карабаха ушел в отставку из-за ранения

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян во вторник, 27 октября, сообщил, что освободил от должности главу Минобороны Джалала Арутюняна, который получил ранение в ходе боев.

Новый командующий - генерал-майор Микаел Арзуманян, он уже получил звание генерал-лейтенанта.

"Решение об освобождении Джалала Арутюняна является вынужденным, обусловленным ранением, полученным на днях на боевой позиции", — написал Араик Арутюнян в Facebook.

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