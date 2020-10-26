Политолог Шатров предложил условие успешного перемирия в Нагорном Карабахе

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26 октября 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Нагорный Карабах, фото: Tofik Babayev/XinHua/Globallookpress.com

Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров объяснил, что позволит Вооруженным силам Армении и Азербайджана прекратить огонь на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«Это была уже третья попытка. Каждая из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Россия, Франция и США – по очереди проводили переговоры с армянскими и азербайджанскими представителями. И, казалось бы, доходило до взаимопонимания. Но создается впечатление, что не из кабинетов управляют фронтом. Как мне кажется, фронт сейчас живет своей жизнью», - высказал он в эфире радио Sputnik.

Шатров считает, что урегулирование ситуации возможно, если страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложат конфликтующим сторонам совместное решение. По его словам, Армении и Азербайджану следует прийти к единому стандарту, к единым предложениям. Тогда из ждет успешное перемирие, пояснил он.