Политолог Шатров предложил условие успешного перемирия в Нагорном Карабахе
26 октября 2020, 13:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: радио Sputnik
Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров объяснил, что позволит Вооруженным силам Армении и Азербайджана прекратить огонь на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
«Это была уже третья попытка. Каждая из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Россия, Франция и США – по очереди проводили переговоры с армянскими и азербайджанскими представителями. И, казалось бы, доходило до взаимопонимания. Но создается впечатление, что не из кабинетов управляют фронтом. Как мне кажется, фронт сейчас живет своей жизнью», - высказал он в эфире радио Sputnik.
Шатров считает, что урегулирование ситуации возможно, если страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложат конфликтующим сторонам совместное решение. По его словам, Армении и Азербайджану следует прийти к единому стандарту, к единым предложениям. Тогда из ждет успешное перемирие, пояснил он.
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