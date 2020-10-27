Жители Германии обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством

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27 октября 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИноСМИ

Алексей Навальный, фото: instagram.com/navalny

Немецкие читатели издания Süddeutsche Zeitung написали в газету свое мнение об оппозиционере Алексее Навальном, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Германии и злоупотреблении гостеприимством.

По их словам, он позволяет себе оскорбления в адрес ряда политиков, а также проявляет открытую ксенофобию.

Например, Вольфрам Зальцер призвал не подражать блогеру. Он считает, что немецкое правительство "заглядывает в рот" к Навальному, который выступает против реализации "Северного потока-2" и критикует Путина и Шредера. По словам жителя ФРГ, Алексей "оправдывает неприкрытую ксенофобию". Немец вспомнил заявление оппозиционера о том, что якобы каждое второе тяжкое преступление в Москве совершают мигранты, а также об его участии в "русском марше", организованном националистами.

Вольфганг Хайнц в свою очередь отметил, что Навальный злоупотребил правом гостя и вмешался во внутренние дела Германии. Он обратил внимание на оскорбления оппозиционера в адрес экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, позволив себе называть его "мальчиком на побегушках у Путина". Хайнц также осудил блогера за националистические и ксенофобские заявления.

Навальный рассказал о своем состоянии после лечения в ФРГ: "как Железный Дровосек".