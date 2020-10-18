Навальный рассказал о своем состоянии после лечения в ФРГ: «как Железный Дровосек»
18 октября 2020, 19:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью еженедельнику New Yorker. Рассказывая, как проходит его реабилитация, он сравнил себя с Железным Дровосеком из "Волшебника страны Оз", поскольку потерял гибкость.
По словам Навального, он вынужден много заниматься физиотерапией. Также много усилий требует сосредоточиться на чем-то, есть трудности в пользовании телефоном.
Навальный также в очередной раз подтвердил, что намерен после выздоровления вернуться в Россию, хотя, по его мнению, властям была бы удобна его эмиграция.
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