Навальный рассказал о своем состоянии после лечения в ФРГ: «как Железный Дровосек»

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18 октября 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Алексей Навальный, фото: vk.com/navalny

Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью еженедельнику New Yorker. Рассказывая, как проходит его реабилитация, он сравнил себя с Железным Дровосеком из "Волшебника страны Оз", поскольку потерял гибкость.

По словам Навального, он вынужден много заниматься физиотерапией. Также много усилий требует сосредоточиться на чем-то, есть трудности в пользовании телефоном.

Навальный также в очередной раз подтвердил, что намерен после выздоровления вернуться в Россию, хотя, по его мнению, властям была бы удобна его эмиграция.

Ранее Сергей Лавров объяснил, почему не возбуждают уголовное дело по Навальному.