Трамп связывает возможное возвращение США в ВОЗ со снижением размера членских взносов
26 октября 2020, 22:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент США Дональд Трамп допускает, что США вернутся в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Этот процесс, по словам американского лидера, будет сопровождаться снижением американских взносов в бюджет организации. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.
Трамп привел пример несправедливой, по его мнению, уплаты членских взносов в ВОЗ. Он отметил, что у Китая население составляет 1,5 млрд человек, и они платят 39 млн долларов, а в США население 325 млн человек, но Штаты вносят 500 млн долларов.
«Обещаю вам одно: если мы когда-либо вернемся в ВОЗ, то сможем вернуться за гораздо меньшие деньги», – заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что задолженность США перед ООН превысила 2 млрд долларов.
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