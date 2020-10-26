Трамп связывает возможное возвращение США в ВОЗ со снижением размера членских взносов

Аргументы Недели → В мире 13+

26 октября 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дональд Трамп. Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп допускает, что США вернутся в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Этот процесс, по словам американского лидера, будет сопровождаться снижением американских взносов в бюджет организации. Об этом он заявил, выступая перед сторонниками на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

Трамп привел пример несправедливой, по его мнению, уплаты членских взносов в ВОЗ. Он отметил, что у Китая население составляет 1,5 млрд человек, и они платят 39 млн долларов, а в США население 325 млн человек, но Штаты вносят 500 млн долларов.

«Обещаю вам одно: если мы когда-либо вернемся в ВОЗ, то сможем вернуться за гораздо меньшие деньги», – заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что задолженность США перед ООН превысила 2 млрд долларов.