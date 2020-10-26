Политолог Форманчук считает, что падение доверия к Зеленскому перешло и на его партию

«Зеленский выглядел абсолютно растерянным, подавленным, и это состояние свидетельствует о том, что он понимал те настроения, которые доминировали в обществе», – так политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук прокомментировал итоги местных выборов на Украине.
«То, что партия «Слуга народа» имела на предыдущих выборах оглушительный успех, который позволил им сформировать конституционное большинство в Раде, все это рассыпалось в пух и прах», – сказал Форманчук.
По словам эксперта, резкое падение доверия к Зеленскому автоматически перешло на все, что с ним связано, в том числе на партию.
По данным украинских СМИ и других источников, партия президента Украины потерпела катастрофическое поражение на местных выборах 25 октября. Сообщается, что в крупнейших городах кандидаты от «Слуги народа» даже не вышли во второй тур.
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