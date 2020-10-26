Затулин заявил, что Азербайджан «вошел во вкус»

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26 октября 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Константин Затулин. Фото: сайт ГД

Либо будет проявлена воля к принуждению Баку к миру в зоне карабахского конфликта, либо мы увидим последствия плана войны «до победного конца», поскольку Азербайджан «вошёл во вкус». Об этом заявил первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Парламентарий отметил, что слова Ильхама Алиева о том, что Азербайджан готов «идти до конца» в вопросе Нагорного Карабаха, звучат уже в категорической форме. Азербайджан сделал ставку на военные действия и на поддержку Турции.

«Реальное перемирие, сейчас уже третье, не вступает в силу. На этом фоне Азербайджан говорит о желании идти до конца. Теперь речь идет уже не только о возврате районов, которые были заняты вокруг Нагорного Карабаха, бои идут уже на территории самого Нагорного Карабаха», – сказал Затулин.

Он также добавил, что успокоительные заверения Алиева о том, что армяне в Нагорном Карабахе будут жить, как и азербайджанцы в составе Азербайджана, без всяких проблем, не согласуются с реальностью.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к компромиссу, но не к капитуляции Карабаха.