Пашинян заявил о готовности к компромиссу, но не к капитуляции Карабаха

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26 октября 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ готов на компромисс, но не на капитуляцию Карабаха.

«Армения готова идти на уступки для урегулирования нагорнокарабахского конфликта, однако Баку ожидает не компромисса, а капитуляции Карабаха», – сказал Пашинян.

Он отметил, что Азербайджан не хочет идти на компромисс для решения вопроса, он хочет капитуляции Карабаха.

«Мы готовы идти на взаимные уступки, но армянский народ никогда не будет готовь капитулировать», – заявил Пашинян.

Ранее политолог Шатров предложил условие успешного перемирия в Нагорном Карабахе.