Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Сергей Лавров призвал власти Турции повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров призвал власти Турции повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе
Сергей Лавров, фото с сайта МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал власти Турции использовать свое влияние на ситуацию в Нагорном Карабахе. 

Ранее Лавров неоднократно обсуждал тему Нагорного Карабаха с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Также Лавров напомнил, что по итогам консультаций, главы МИД РФ, Азербайджана и Армении с участием представителей США и Франции вышли на согласование совместного заявления, «предусматривающего прекращение огня и возобновление максимально содержательного переговорного процесса».

«Убеждаем турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии», – цитирует Сергея Лаврова «Афинско-Македонское агентство новостей». Министр иностранных дел России призвал «внешних игроков» сделать все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации военного конфликта, активизировать сотрудничество для поддержки мирного урегулирования карабахского конфликта.

Азербайджан и Армения 25 октября третий раз договорились о перемирии. СМИ пишут, что Армения организовала антироссийскую провокацию, направленную на втягивание Москвы в вооруженный конфликт на территории Нагорного Карабаха.

ИЧ

В мире

Эксперт Гужва сообщил о «катастрофическом» поражении партии Зеленского на местных выборах

Эксперт Гужва сообщил о «катастрофическом» поражении партии Зеленского на местных выборах

Редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва заявил, что «Слуга народа», партия президента страны Владимира Зеленского, потерпела катастрофическое поражение на местных выборах, масштабы которого будут точно оценены по окончании подсчета голосов. Выборы стартовали 25 октября.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью