Сергей Лавров призвал власти Турции повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе

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26 октября 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Лавров, фото с сайта МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал власти Турции использовать свое влияние на ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее Лавров неоднократно обсуждал тему Нагорного Карабаха с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Также Лавров напомнил, что по итогам консультаций, главы МИД РФ, Азербайджана и Армении с участием представителей США и Франции вышли на согласование совместного заявления, «предусматривающего прекращение огня и возобновление максимально содержательного переговорного процесса».

«Убеждаем турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии», – цитирует Сергея Лаврова «Афинско-Македонское агентство новостей». Министр иностранных дел России призвал «внешних игроков» сделать все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации военного конфликта, активизировать сотрудничество для поддержки мирного урегулирования карабахского конфликта.

Азербайджан и Армения 25 октября третий раз договорились о перемирии. СМИ пишут, что Армения организовала антироссийскую провокацию, направленную на втягивание Москвы в вооруженный конфликт на территории Нагорного Карабаха.