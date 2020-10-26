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Экзитпол опубликовал данные всеукраинского опроса Зеленского на местных выборах

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]

Экзитпол опубликовал данные всеукраинского опроса Зеленского на местных выборах
фото: Владимир Зеленский, Serg Glovny ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Украинцы в ходе опроса президента Владимира Зеленского поддержали четыре из пяти инициатив. Отмечается, что глава государства подготовил «пять важных вопросов», которые планировалось задать на местных выборах 25 октября.

Согласно данным экзитпола группы «Рейтинг», больше всего местных жителей высказалось за сокращение числа депутатов с 450 до 300 - 95%. Далее идут вопросы о пожизненном заключении за коррупционные преступления - 81%, необходимости использования Будапештского меморандума – 78% и о легализации каннабиса в медицинских целях - 70%.

Однако меньше всего граждан поддержало инициативу о создании свободной экономической зоны в Донбассе - 45%. При этом положительно ответили только 33% респондентов.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского «Слуга народа» терпит «катастрофическое» поражение на выборах.

БА

В мире

Эксперт Гужва сообщил о «катастрофическом» поражении партии Зеленского на местных выборах

Эксперт Гужва сообщил о «катастрофическом» поражении партии Зеленского на местных выборах

Редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва заявил, что «Слуга народа», партия президента страны Владимира Зеленского, потерпела катастрофическое поражение на местных выборах, масштабы которого будут точно оценены по окончании подсчета голосов. Выборы стартовали 25 октября.

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