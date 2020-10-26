Эксперт Гужва сообщил о «катастрофическом» поражении партии Зеленского на местных выборах

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26 октября 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Зеленский, Ovsyannikova Yulia /ZUMAPRESS.com /globallookpress.com

Редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва заявил, что «Слуга народа», партия президента страны Владимира Зеленского, потерпела катастрофическое поражение на местных выборах, масштабы которого будут точно оценены по окончании подсчета голосов. Выборы стартовали 25 октября.

«Поражение "слуг народа". Точный масштаб их катастрофы будет понятен после итогового подсчета голосов, но уже сейчас видно, что для партии президента все очень грустно. В крупнейших городах кандидаты от команды президента Владимира Зеленского на мэра даже не вышли во второй тур. А по партийным спискам "слуги" идут на третьем месте и ниже», - пояснил он.

Говоря о выборах в городские советы, он отметил, что здесь наблюдается «типичная картина». Гужва отметил, что на первом месте - локальная партия мэра, на втором – «Оппозиционная платформа - За жизнь» или «Евросолидарность» Петра Порошенко, в зависимости от региона, и лишь потом идет «Слуга народа»: «Есть исключения, но их мало».

По его словам, «главным политическим трендом сезона» стало возвращение Украины к противостоянию «двух полярных сил - партии войны и партии мира», представленных сейчас «Европейской солидарностью» и «ОПЗЖ». При этом он считает, что шансы у «третьей силы», которая представлена сейчас «Слугой народа», не совсем нулевые. «Чтобы "слугам" вернуть доверие, нужно много чего сделать и поменять, но в это верится с трудом», - резюмировал он.