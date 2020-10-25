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25 октября 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

Виталий Кличко, фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Виталий Кличко лидирует на выборах мэра Киева. На Украине 25 октября проходят выборы в регионах. Согласно данным экзитполов, опубликованных телеканалом «Украина 24», действующий мэр Киева Виталий Кличко набрал 45,93% голосов избирателей.

У другого претендента на пост главы украинской столицы – представителя «Оппозиционной платформы» Александра Попова, - 9,62%. Соответственно, Кличко попадает во второй тур.

Отмечается, что партия «Оппозиционная платформа» с результатом в 7,7% впервые попадает в городской совет Киева.