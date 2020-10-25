Эрдоган заявил США, что Турция это «не племенное государство» и не откажется от купленных у РФ С-400
25 октября 2020, 17:42[ «Аргументы Недели» ]
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не племенное государство и не намерена отказываться от купленных у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Выступая на митинге, Эрдоган обратился к Соединенным Штатам Америки, призвавших Турцию отказаться от российских С-400. Он напомнил, что Анкара «заплатила деньги за американские F-35, но Вашингтон их так и не поставил», - передает RT.
По словам турецкого лидера, США не знают, с кем они имеют дело и указывают отправить С-400 обратно в Россию. «А мы не племенное государство, мы Турция», — заявил Эрдоган.
Президент Турции предложил США «не опаздывать и вводить» санкции против Анкары, какими бы они ни были, - передает ТАСС. В Госдепе ранее заявили, что США решительно осуждают испытания в Турции приобретённых у России систем С-400.
Российский политик Алексей Пушков считает, что власти Турции, купив С-400, доказывают свою политическую силу.
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