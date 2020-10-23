Пушков считает, что покупкой российских С-400 Эрдоган поднял международный авторитет Турции

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23 октября 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, фото: Тwitter.com/alexey_pushkov

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что власти Турции, купив российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400, доказывают свою политическую силу.

Турция начала проводить испытания С-400 на севере страны, вызвав негодование американских властей. Эрдоган подтвердил, что в Синопе проводились испытания. Он подчеркнул, что Турция продолжит проводить испытания, и Анкара не собираемся спрашивать разрешения у США.

Российский политик Пушков написал в своем Telegram, что "закупка российских систем, несмотря на давление США и угрозу санкций с их стороны, - это демонстрация особого места Турции в НАТО и реальная заявка на автономную от альянса внешнюю политику".

По мнению сенатора, покупкой российских С-400 Реджеп Тайип Эрдоган укрепил противоречивое, но "выдерживающее кризисы партнерство с Москвой", чем, соответственно, поднял международный авторитет Турции.