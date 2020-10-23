Эрдоган: Турция не намерена просить у США разрешения на испытания ракетных комплексов C-400

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23 октября 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Эрдоган, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Турция не планирует обращаться к США за разрешением на испытания российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "настроена решительно" и будет "двигаться дальше", согласно своим планам.

Как подтвердил журналистам Эрдоган, в Синопе проводились испытания. Он подчеркнул, что Турция продолжит проводить испытания, и Анкара не собираемся спрашивать разрешения у США. По его мнению, господа из США обеспокоены тем, что здесь есть оружие, принадлежащее России.

Турецкие военные протестировали российские системы ПВО в районе города Синоп на севере Турции с 13 по 17 октября. Американские законодатели написали госсекретарю Майку Помпео, призывая его ввести санкции против Турции после сообщений об использовании радаров С-400 против греческих истребителей F-16 в учебных целях. Представитель Госдепа Соединенных Штатов Морган Ортагус предупредил, что США "самым решительным образом осудят" действия Анкары, если информация об испытаниях подтвердится.

В Вашингтоне также пригрозили Анкаре "серьезными последствиями" в случае активации С-400.

Эрдоган решил предать Россию, продемонстрировав НАТО диапазоны С-400 при активации ЗРК?