Глава европейской дипломатии Боррель назвал заявления Эрдогана о Макроне неприемлемыми

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25 октября 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, European Union/XinHua

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал неприемлемыми слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о главе Франции Эммануэле Макроне.

Ранее Эрдоган заявил, что Макрон, высказавшийся за создание во Франции "просвещенного ислама", должен "лечить психику".

Жозеп Боррель в воскресенье, 25 октября, подчеркнул, что подобные высказывания со стороны турецкого лидера являются неприемлемыми. Он также заметил, что Европейский Союз призывает Анкару прекратить эту "опасную конфронтационную спираль".