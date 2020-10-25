Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Глава европейской дипломатии Боррель назвал заявления Эрдогана о Макроне неприемлемыми

, 15:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Глава европейской дипломатии Боррель назвал заявления Эрдогана о Макроне неприемлемыми
глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, European Union/XinHua

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал неприемлемыми слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о главе Франции Эммануэле Макроне.

Ранее Эрдоган заявил, что Макрон, высказавшийся за создание во Франции "просвещенного ислама", должен "лечить психику".

Жозеп Боррель в воскресенье, 25 октября, подчеркнул, что подобные высказывания со стороны турецкого лидера являются неприемлемыми. Он также заметил, что Европейский Союз призывает Анкару прекратить эту "опасную конфронтационную спираль".

ЕТ

В мире

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Украинский депутат Рудик: В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов

Глава партии «Голос» Кира Рудик заявила, что депутаты Верховной рады готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Украина потребует от России за «нанесенный ущерб».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью